Non sarà Raffaeleil prossimo allenatore della, in caso di addio anticipato di Massimiliano Allegri. Il giovane tecnico con un passato in bianconero da giocatore, infatti, ha rinnovato ufficialmente con ilper un'altra stagione, come era nell'aria già da qualche giorno.- "AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in Serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!".