Sembra ormai definito il futuro di Tanguy Ndombele. Il centrocampista dell'Olympique Lione è vicino all'addio al club francese. In pole position per lui c'è il Tottenham. Gli Spurs, infatti, avrebbero in pugno l'accordo con giocatore e società. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi su una base di 73 milioni. Lo riporta Sky Sport. Dunque, verosimilmente, sfuma il colpo per la Juventus che aveva messo gli occhi sul giocatore, senza mai piazzare l'accelerazione decisiva.