Era stato l'oggetto centrale del blitz di Paratici a Barcellona della scorsa settimana, eppure il futuro di Juan Miranda non s'intreccerà con quello della Juventus. Almeno, non per i prossimi due anni. Come riportato da Goal.com, infatti, il terzino sinistro - classe 2000 - del Barça avrebbe accettato la proposta dello Shalke 04: Miranda resterà in BundesLiga in prestito fino al 2022. "Per noi è un vero affare" ha dichiarato il ds tedesco ​Jochen Schneider, che, anticipando ogni ufficialità, ha già fatto capire su che binari sia la trattativa. Bruciate Torino e Marsiglia, la prossima fermata per Miranda sarà la Rhur.