Arkadiusz Milik era tornato di attualità in ottica Juventus come possibile colpo a parametro zero a fine stagione, e anche l'Inter ci aveva fatto un pensierino. Tuttavia, secondo il Corriere del Mezzogiorno, il futuro dell'attaccante polacco potrebbe decidersi già in questa sessione di mercato invernale, e la destinazione non sarebbe l'Italia. Ci sarebbe già un accordo tra Milik e l'Atletico Madrid, sulla base di 4 milioni a stagione. C'è da risolvere la trattativa tra Atletico e Napoli: la richiesta si è abbassata a 15 milioni di euro, ma l'offerta non va oltre i 10.