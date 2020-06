Per il prossimo anno, la Juventus ha intenzione di effettuare un leggero restyling sulle corsie laterale, dove Alex Sandro rappresenta l’unica concreta certezza per Maurizio Sarri. Tra obiettivi e giocatori che rientreranno da prestiti (Emerson Palmieri e Luca Pellegrini), la dirigenza bianconera deve rinunciare a Thomas Meunier, seguito in passato. Infatti, secondo quanto riporta la Bild, il terzino del Paris Saint-Germain è promesso sposo al Borussia Dortmund, che potrebbe ufficializzare l’affare a parametro zero nelle prossime ore nelle prossime ore. Il belga è in scadenza di contratto con i parigini, e pare che il club tedesco abbia battuto definitivamente le concorrenti.