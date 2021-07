portiere classe 1987 del Torino, è pronto a firmare col. Il neo Campione d'Europa con la Nazionale di Mancini era stato accostato alla Juventus come vice Szczesny, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere sarebbe ormai vicinissimo al club di Preziosi. I rossoblu avrebbero ormai raggiunto l'accordo con Sirigu dopo una lunga trattativa per convincere la Juve a rinnovare per un altra stagione il prestito diChe, di conseguenza, sarà molto probabilmente il prossimo secondo portiere bianconero alle spalle di Szczesny.