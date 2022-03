La Juventus era interessata al centrocampista in scadenza con il Milan Frank Kessie. Tuttavia come riporta SkySport il giocatore avrebbe scelto la sua prossima destinazione e vorrebbe trasferirsi a zero in estate al Barcellona. I blaugrana avevano più volte espresso gradimento per il giocatore e ora il gradimento sarebbe ricambiato anche dal giocatore. Sempre secondo Sky il giocatore avrebbe rifiutato due offerte anche dalla Premier League per trasferirsi in Catalogna.