La Juventus era interessata all'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. L'attaccante lascerà i Citizen in estate complice l'arrivo di Erling Haaland. Sembrava che la Juventus fosse alla finestra ma ora come riporta Calciomercato.com l'Arsenal è in vantaggio su tutti in quanto hanno tre carte per assicurarsi l'asso brasiliano: il progetto, la città e la storia del club.