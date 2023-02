Josko, difensore del, è nelle liste di mercato di mezza Europa tra cui anche la Juventus. Durante un’intervista rilascia al Times, il difensore si è espresso così: Voglio giocare in Premier League. Avevo due opzioni nel 2020: trasferirmi al Leeds o al RB Lipsia. Non parlai direttamente con Bielsa, ma alcuni emissari del club vennero a Zagabria. Sapevo però che prima della Premier avrei dovuto fare un passaggio intermedio, per questo ho scelto il RB Lipsia. Qui in Germania mi trovo bene, sono in un buon club e gioco quasi tutte le partite. La scorsa estate il Chelsea era veramente interessato, ma il RB Lipsia mi ha detto che non voleva vendermi. Il mio sogno è arrivare in Premier un giorno".