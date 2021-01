1









In diverse occasioni è stato ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Arkadiusz Milik è un vero e proprio pupillo di Paratici che ha provato in diversi modi a portarlo a Torino. Il Napoli, però, ha sempre fatto muro nei confronti dei bianconeri che ora dovranno rinunciare definitivamente all'attaccante polacco. Secondo quanto riportano diverse fonti di mercato, infatti, Milik è in partenza in queste ore per raggiungere Marsiglia, dove effettuerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto prima di aggregarsi alla squadra guidata da Villas-Boas.