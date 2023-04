A gennaio erano circolate voci sull'interessamento della Juventus per Mac Allister, centrocampista del Brighton e Campione del Mondo con l'Argentina. Ne parla calciomercato.com secondo cui il giocatore avrebbe deciso di rimanere in Premier League, con Manchester United, Liverpool ed Arsenal che hanno messo gli occhi sul centrocampista. Si allontana quindi un suo possibile approdo alla Juve o in Serie A.