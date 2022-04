La Juventus sembra non essere quasi più interessata all'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo. Il motivo? Come riferisce Calciomercato.com i bianconeri non avrebbero intenzione di assecondare le richieste economiche dei giallorossi per il giocatore, considerate fuori mercato. Si farebbero nuovamente sotto qualcosa la Roma abbassasse le richieste che attualmente si aggirano attorno ai 60 milioni.