Nei mesi scorsi la Juve aveva pensato a Gianluca Scamacca come acquisto in prospettiva da girare in prestito per far maturare prima di riportarlo alla base. Un'idea, senza nessuna proposta concreta. Ipotesi sfumata però, perché secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'attaccante classe '99 è a un passo dal Genoa: i rossoblù infatti hanno trovato l'intesa con il Sassuolo per un trasferimento in prestito secco fino alla fine della stagione.