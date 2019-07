.@Mateo_Kova23 is here to stay! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 luglio 2019

Come si legge sul sito ufficiale del Real: "il club di Madrid e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giocatore Mateo Kovacic. Il club vuole ringraziare Kovacic per tutti questi anni di dedizione, professionalità e comportamento esemplare, e gli augura buona fortuna nella nuova avventura". Sfuma l'ipotesi di un suo approdo in Italia, con lacui era stato accostato a più riprese nel passato recente e, in particolare, nella scorsa estate di mercato.