Harry Kane è uno dei centravanti più forti al mondo e farebbe comodo a qualunque squadra di altissimo livello grazie alle sue qualità da attaccante completo. Anche per la Juventus l'asso del Tottenham farebbe molto comodo, specialmente in un periodo come questo, tuttavia dall'Inghilterra arriva una notizia che costringe il club bianconero a desistere da qualsiasi sogno Kane: secondo il Daily Mail, per lui gli Spurs chiedono infatti 173 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori portata in un contesto di calciomercato caratterizzato dalla pandemia di coronavirus.