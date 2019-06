Il centrocampista francese classe 2002 arriverebbe dal Sochaux, club di Ligue 2, dove è cresciuto mettendosi in mostra come uno dei maggiori prospetti del calcio francese, tanto da attirare anche i riflettori della Juventus. I bianconeri, però, hanno mollato di fronte alle richieste economiche e così è vicino a firmare con i nerazzurri: l'agente del "nuovo Pogba" è entrato nella sede del club nerazzurro a Milano per definire il trasferimento in Italia sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro.