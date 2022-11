Un affare in dirittura d'arrivo, quello tra, che può essere un rimpianto anche per la. Secondo Il Corriere dello Sport, è tutto fatto per il passaggio nella squadra francese del gioiellino croato Luka, difensore classe 2007 descritto come uno dei talenti più preziosi del panorama mondiale. Sulle sue tracce, appunto, c'era anche il club bianconero, insieme a. Gli sceicchi, però, come già in altre occasioni, hanno avuto la meglio, investendo per lui ben 10 milioni di euro.