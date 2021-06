Sarà una sessione di calciomercato decisamente complicata per la Juventus. In uscita, i bianconeri dovranno piazzare i diversi esuberi, per creare un tesoretto da reinvestire per le entrate. Da quel punto di vista, ci sarà da battagliare con i club più attrezzati dal punto di vista economico. Tra i nomi presenti nella lista dei desideri di Cherubini, compare il giovane centrocampista di proprietà del Rennes, Eduardo Camavinga. Secondo quanto riporta RMC Sport, però, l'entourage del calciatore incontrerà a breve lo staff del Macnhester United per provare a trovare un accordo che porti il giocatore in Premier League.