Non sarà Elseid Hysaj, terzino destro in uscita dal Napoli in questo mercato estivo, il sostituto di Joao Cancelo alla Juventus. Ne è sicuro La Repubblica, che sottolinea come il terzino albanese abbia di fatto trovato l'accordo di massima per un futuro all'Atletico Madrid, pronto a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis per il suo cartellino. Hysaj, insomma, è a un passo dall'Atletico, con buona pace dei bianconeri.