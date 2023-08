Conto alla rovescia per gli affari aperti per tutti i club. Sì, perché il tempo sta per finire e in molti devono sistemare le proprie rose, duellando su obiettivi comuni. E' anche il caso della Juventus, che a lungo ha sondato Emil Holm, esterno classe 2000 dello Spezia, ma che ora sta vedendo svanire il colpo. Senza uscite, il club non fa mercato e quindi è stata l'Atalanta a premere sull'acceleratore. Il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta da circa 11 milioni complessivi allo Spezia - 2,5 milioni di prestito e riscatto a 8,5 - negli ultimi giorni. Risposta attesa in queste ore.