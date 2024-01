Jordannon è più una possibilità per la. Il centrocampista inglese, che ha risolto in anticipo il contratto con l'Al-Ettifaq nonostante al momento non sia arrivata alcuna ufficialità, è infatti atterrato poco fa ad Amsterdam e ha raggiunto il centro sportivo dell'per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del nuovo contratto, che sarà valido fino al 2026. Negli ultimi giorni il giocatore era stato proposto anche ai bianconeri, che però non sono arrivati al punto da chiudere la trattativa per via, sostanzialmente, della distanza sulla durata dell'accordo. Per Henderson, ora, inizierà una nuova avventura in terra olandese. La conferma arriva da Fabrizio Romano.