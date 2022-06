L'Arsenal è vicinissima a chiudere il maxi-colpo in attacco tanto richiesto da Mikel Arteta e ha raggiunto l'accordo con il Manchester City per l'acquisto della punta brasiliana Gabriel Jesus. Per l'ex Palmeiras i Gunners sborseranno 52 milioni di euro. Tira un sospiro di sollievo l'Inter che perde quindi una delle pretendenti a Lautaro Martinez.