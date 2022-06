È Domenico Berardi la prima alternativa della Juve ad Angel Di Maria. La lunga attesa di una risposta da parte del Fideo sta iniziando a indispettire non poco il club bianconero, che non ha ancora abbandonato definitivamente la pista ma comunque ha lanciato una sorta di ultimatum al giocatore. Federico Cherubini, intanto, sta vagliando altre ipotesi per scongiurare il rischio di rimanere a bocca asciutta, e il primo obiettivo è appunto il classe 1994 del Sassuolo, già sondato in più occasioni negli scorsi anni. Come riportato da Calciomercato.com questa a volta, a differenza che in passato, l'esterno azzurro è pronto a cambiare aria per mettersi alla prova in una realtà più competitiva come potrebbe essere la Juve. Che continua a dare la priorità a Di Maria, ma non perde di vista Berardi.