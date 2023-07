Secondo quanto riportato da TMW, Jonathanè vicino a dire addio al. Per l'attaccante classe 2000, però, non c'è la, che lo aveva messo nel mirino come possibile sostituto di Dusan Vlahovic, bensì il, con cui il club francese ha trovato un accordo per l'attaccante nigeriano di 21 anni Gift. I bianconeri, quindi, potrebbero aver perso un obiettivo di mercato.