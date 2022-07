E' una giornata completamente buia per la Juventus, o meglio, per quel che riguarda il reparto difesa. Dopo aver assistito all'assalto del Chelsea per Koulibaly infatti, nella giornata di oggi i tifosi juventini hanno dovuto prima apprendere la notizia di un'intesa di massima tra l'Inter e Bremer, poi si sono dovuti arrendere anche a quello che è stato un altro obiettivo a lungo inseguito. Stiamo parlando di Nahuel, vicinissimo a firmare con il prossimo club.- E' di qualche istante fa infatti la notizia di un accordo totale tra le il centrale dell'Udinese. A riportarlo e Sky che, come dichiarato da Fabrizio Romano, darebbe per conclusa la trattativa tra il giocatore e i Colchoneros, con quest'ultimi che inserirebbero Nehuen Perez come contropartita tecnica.