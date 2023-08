Dopo Romelu, ormai a un passo dalla Roma, per lasembra essere sfumato anche Domenico. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, infatti, nonostante continui a sperarci, il classe 1994 ha capito che le possibilità di un suo trasferimento in bianconero si sono notevolmente ridotte, motivo per cui sta accettando l'idea di rimanere alper un'altra stagione. E c'è di più. L'azzurro dovrebbe addirittura tornare tra i convocati di Alessio Dionisi per il match di domenica contro ile, con ogni probabilità, giocare dal primo minuto, ricucendo in maniera definitiva lo strappo con il suo club che lo aveva portato ad auto-escludersi dalla rosa per allenarsi in solitaria, in attesa di una mossa decisiva della Juve con cui aveva già trovato un accordo.- Il mancato trasferimento in bianconero di Berardi, già etichettato da alcuni come un grande "errore" di Cristiano, equivale con tutta probabilità anche a un'altra cosa, ovvero alla permanenza a Torino di Federico. A suffragare questa ipotesi anche la chiusura del Liverpool alla partenza di Momo, che fino a poche ore fa sembrava destinato all'Arabia Saudita e che avrebbe potuto essere sostituito proprio dall'azzurro classe 1997. Un altro motivo per sorridere per i sostenitori della Juve, dove a pochi giorni dalla conclusione del mercato crescono le possibilità di lasciare l'attacco così com'è, al netto della situazione di Moise. Che però sarebbe subito rimpiazzato dal grande ex Alvaro Morata, senza la necessità di sacrifici dolorosi come avrebbero potuto essere quelli dello stesso Chiesa o di Dusan