Niente Juventus per Allan. Stando a quanto riporta Sky Sport, il centrocampista del Napoli andrà all’Everton per la somma di 25 milioni di euro più 3 di bonus. Si concretizza dunque il lungo corteggiamento da parte dei Toffees, con Carlo Ancelotti grande sponsor dell’operazione. Il brasiliano era ai margini del Napoli di Gattuso, e adesso è pronto a rilanciarsi in Inghilterra. Nelle ultime ore erano emersi rumors su una possibile offerta della Juventus, ma il preannunciato matrimonio tra Allan e l’Everton è stato rispettato.