Da giocatori già affermati e utili nel presente a talenti da far crescere, in gallery tutti i profili giovani che la Juve osserva da vicino.

, 17enne montenegrino del Buducnost Podgorica, tanto che i bianconeri avevano presentato una prima offerta che però non si spingeva oltre i 3 milioni di euro mentre il club ne chiedeva 8. Una cifra a cui si è avvicinata il Bologna, che, riferisce Sky Sport, è a un passo dall'acquisto di Adzic per 5,5 milioni di euro; il giocatore arriverebbe in estate in rossoblù, andando ad occupare uno dei posti da extra-comunitario.Lo seguono tanti club europei e in particolare Giuntoli, che da due anni era sul giocatore. Dovrà, a meno di sorprese, guardare oltre il dirigente della Juve. Se infatti alla Continassa si lavora per mettere a disposizione di Allegri qualcuno già "utile" per gennaio,E la Juve infatti non aveva solo Adzic nella lista dei talenti da provare a prendere.