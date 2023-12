L’Inter si è messa in pole position per assicurarsi le prestazioni di Piotr Zielinski in vista della prossima stagione. A questo punto della trattativa, i nerazzurri sono anche davanti allo stesso Napoli, visto che il calciatore sembra ormai orientato a non rinnovare il proprio contratto con i partenopei, salvo clamorose sorprese che nel calcio non possono mai essere trascurate. A maggior ragione nel caso del centrocampista polacco, che già in passato era sembrato sul punto di lasciare la Campania per poi fare marcia indietro, come riporta calciomercato.com. In viale della Liberazione non vogliono scherzi e sembra proprio che questa volta Zielinski sia pronto ad andare fino in fondo, tanto da chiudere ogni discorso all’inizio del mese di febbraio, come regolamento consente. La base d’accordo c’è già: l’Inter e Zielinski stanno ragionando su un accordo che prevederebbe 4 anni di contratto, probabilmente un 3+1, con un salario previsto di circa 4,5 milioni di euro a stagione più eventuali premi ad obiettivi raggiunti. E anche la Juve, che ci ha pensato, sembra indietro.