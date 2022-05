Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri desiderava enormemente una vittoria per mettere una pietra che cementasse l’avvio della sua seconda vita juventina. Aveva chiuso il primo quinquennio con 11 titoli; all’Olimpico non è riuscito ad aggiornare i conteggio e non è riuscito a diventare l’allenatore più vincente della manifestazione. Rimane a quota 4, con Eriksson e Mancini. Il peso della sconfitta contro l’Inter va però oltre le statistiche.