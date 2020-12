Come una Champions. Come raccontato dal Corriere dello Sport, la Juve ha stabilito un altro record a livello commerciale. Arrivano, infatti, 102 milioni dalla sponsorizzazione della divisa da gioco con Jeep, fino al 2024. La Juve è, come sempre, davanti a tutti: nessuno in Italia ricava così tanto dalla propria maglia e il fatturato diventa davvero paragonabile a una vittoria della Champions League. Scrive il CorSport: "Basti pensare che il complesso sistema dei premi che l’Uefa riconosce a chi prende parte alla massima competizione europea - variabili a seconda di diversi parametri che riguardano i bonus di partecipazione, i risultati ottenuti, il ranking storico e il market pool - ha garantito circa 130 milioni al Bayern Monaco, campione in carica dopo la vittoria della scorsa estate. Balla qualche decina di milioni a seconda di ogni squadra, ma ci si avvicina".