Un vero e proprio duello. Che magari ha accelerato i tempi di recupero di Alvaro. Lalavora per l'attacco del futuro: intanto rinnova, per il quale mancano solo i dettagli e l'annuncio; poi Kean e Kaio Jorge stanno conquistando la fiducia di Allegri. Infine, Morata: il numero nove, appena rientrato, che già con la Roma può mettere benzina e minuti nelle gambe.Se dovesse essere confermato tutto il potenziale offensivo, quasi non ci sarebbe spazio per il grande colpo. Che invece è in canna. Che invece la Juve vuole fare a tutti i costi. Alla Continassa hanno già puntato dito e soldi su Vlahovic, per il quale in Serbia parlano già di accordo con i bianconeri. Occhio a Liverpool e City a gennaio? Sì, certo, è una possibilità. Ma tutto dipenderà da cifre, offerte, volontà di Commisso. Per la Juve resta un investimento in linea col progetto, ben più di Morata, sul quale comunque si lavora per uno sconto da parte dell'Atleti. La maxi rata finale da 35 milioni al momento non è contemplata. E c'è tempo fino a giugno per aggiustarla...