Come racconta Gazzetta, c'è una sfida nella sfida:contro, il derby dei tiri mancini. Lo “score” stagionale è molto simile: stesso numero di gol, 4, e stesso numero di assist, 3, distribuiti in 14 partite per Angel e in 17 per Aleksej. Nel caso dell’argentino, hanno forse inciso anche i pensieri rivolti al Mondiale. Dal Qatar però Angel è tornato veramente da campione del mondo. Versione lusso. Delle sue 4 reti in Serie A, 3 sono arrivate dopo il break.