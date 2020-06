1









La Juventus e il Monza duellano sul mercato. I bianconeri ed il club brianzolo, guidato dal sempiterno duo Berlusconi-Galliani, sono infatti sulle tracce di Milos Bocic. Il talentino del Pescara, secondo quanto riporta Calciomercato.com, interessa a entrambe le squadre: per la Juventus sarebbe un colpo in prospettiva, da tenere in orbita prima squadra passando prima dall'U23. Per il Monza, invece, sarebbe il giusto regalo da consegnare a Brocchi per la prima stagione in Serie B dal cambio di proprietà.