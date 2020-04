1









Secondo quanto riportato da Football Insider, il Milan è pronto a lanciare la sfida alla Juventus per accaparrarsi Lamare Bogarde, 16enne centrocampista del Feyenoord. Il giovane talento olandese non ha ancora esordito in massima serie, ma sta già facendo parlare di sé, tra l'U17 del Feyenoord e la nazionale di categoria.