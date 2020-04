Secondo quanto riporta Sky Sport, Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per arrivare ai due gioielli della Fiorentina, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Eppure, sarà difficile per le due squadre riuscire a convincere Rocco Commisso a lasciarli partire tutti e due, insieme. Pertanto, il Derby d'Italia sul mercato diventa ancora più teso, con la Fuorentina che non sembra intenzionata a volersi privare di entrambi i giocatori.