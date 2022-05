Dal campo, per la finale di Coppa Italia, al tavolo delle trattative. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve vuole sfidare l'Inter anche per un "gioiello" della sua rosa, quel Milan Skriniar che piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Ad oggi, però, sembra praticamente impossibile che il difensore slovacco possa vestire a breve la maglia bianconera: i nerazzurri, infatti, stanno già lavorando al rinnovo del suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2023.