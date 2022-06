Non è più una novità: la Juventus pone grande attenzione ai giovani talenti, in Italia e in giro per il mondo. In questo senso, a fare il nome nuovo è Gazzetta dello Sport: "La Juve intanto guarda avanti, molto avanti. Assieme al Real, è la squadra più interessata a Luis Guilherme, trequartista brasiliano classe 2006 del Palmeiras, considerato uno dei sedicenni più forti al mondo assieme a Endrick, suo compagno di club. Luis Guilherme ha appena firmato il primo contratto con il Palmeiras, con clausola rescissoria da 60 milioni. Può arrivare in Europa solo a 18 anni ma ci sono buone possibilità che il Palmeiras trovi un accordo in anticipo. Non è tempo di offerte, ma la Juve lo segue da vicino".