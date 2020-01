La Juventus sfida ancora il Real Madrid sul mercato, ma questa volta il nome caldo non è quello di Paul Pogba. Come riporta Il Corriere della Sera, infatti, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Gianluigi Donnarumma, portiere classe '99 titolare di Milan e Nazionale. Sul giocatore, però, non c'è solo Fabio Paratici, ma anche Florentino Perez: il contratto in scadenza nel 2021 - e le cifre chieste per il rinnovo al Milan - potrebbero spingere Donnarumma sul mercato la prossima estate.