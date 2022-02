Juventus e Paris Saint Germain secondo Fichajes.net si sfideranno nel corso del mercato estivo per due giocatori in scadenza di contratto. Secondo il portale si tratterebbe di Paul Pogba in scadenza di contratto in estate e dell'ex giocatore del Milan Lucas Paqueta attualmente in forza al Lione ma con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Juventus e Paris Saint Germain si sfideranno in estate per riuscire ad accaparrarsi i due giocatori.