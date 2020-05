Si è vociferato molto dell’interesse del Napoli per Nikola Milenkovic, difensore scoppiato con Fiorentina. Il club azzurro lo monitora per il post-Koulibaly, anche se la Viola non ha intenzione di rinunciare a lui, pronta a rinnovare ad un contratto in scadenza nel 2022. Ma il serbo classe 1997 non piace solo al Napoli. Stando a quanto riporta La Repubblica, il giocatore ha mercato anche all’estero: in Inghilterra, c'è il Manchester United che ci starebbe seriamente pensando, mentre in Serie A la Juventus avrebbe cominciato a monitorarlo, anche se in maniera marginale.