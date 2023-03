Il club rossonero da tempo ha messo nel mirino la mezzala spagnola del Lecce Joan Gonzalez che in stagione alla corte di Baroni ha all'attivo 27 presenze un gol e 3 assist. Sull'ex Barcellona classe 2002, tuttavia, si è inserita in questi giorni anche la Juventus che sta spingendo per una strategia di rinnovamento della squadra con l'inserimento di giovani talenti accanto ai già confermati Locatelli, Pogba e Fagioli. Lo riporta calciomercato.com.