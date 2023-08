Una feroce competizione è in corso per Dino, giovane talento del 2007. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Manchester United, Chelsea, Lipsia, Barcellona, Milan e Juventus manifestano un forte interesse per l'attaccante statunitense con passaporto croato, attualmente legato all'NK Kustosija. Il tabloid inglese indica che il Lipsia è considerato il favorito per assicurarsi il diciassettenne.Resta da vedere quale sarà la valutazione del giocatore, uno dei giovani più promettenti in circolazione, dato che il suo contratto con la squadra detentrice dei suoi diritti scade nel 2026. La concorrenza tra i club di alto livello per assicurarsi Klapija riflette il grande potenziale del giocatore, e la sua scelta futura potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera e influenzare i piani delle squadre interessate.