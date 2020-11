Un milione di euro è stata la cifra sborsata dal Verona per acquistare Lovato dal Padova nel gennaio del 2020. Ora ne vale già molti di più. Sì, perché ha già fermato giocatori come Zapata e Morata e fatto vedere di poter essere un top. Il Milan, suo prossimo avversario, ci prova, ma non è solo. Come scrive calciomercato.com: quando si parla di giovani talenti italiani non si può mai escludere la Juventus dalla corsa. Il club bianconero, come raccontato, si è mosso per primo su Lovato. Forte dei rapporti molto buoni esistenti sia con il Verona che con l'agente del classe 2000. Senza dimenticare l'Inter che ha già in mente restyling difensivo e ha già preso informazioni per colui che raccolto il testimone di Marash Kumbulla, passato alla Roma la scorsa estate dopo un lungo testa a testa proprio tra Juventus e Inter.