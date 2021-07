e il duello tra Juventus e Milan. L’attaccante classe 2002 del Santos è uno dei talenti più seguiti sul mercato e il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021 lo rende uno di quelli da seguire con attenzione. La sfida tra bianconeri e rossoneri va avanti da settimane, ma ora c'è anche il Benfica. I portoghesi, infatti, sarebbero disposti ad accontentare le richieste economiche del Santos, che si aggirano sui 6 milioni. L’entourage del giocatore, sottolinea Tuttosport, "la pensa diversamente e flirta con Milan e Juventus poiché Giuliano Bertolucci sa che, portando il giocatore a parametro zero, otterrebbe una commissione più ricca. Ma anche favorire un passaggio di Kaio Jorge a una cifra più bassa (3 milioni) sarebbe un vantaggio non da poco, per lui e per l’eventuale club acquirente". Sia Milan che Juve hanno a disposizione un solo slot da extracomunitario e questo comporta tante riflessioni.