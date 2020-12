Non solo Paul Pogba, la Juventus sta scandagliando il mercato per identificare possibili occasioni e profili futuribili. Uni di questi è Glen Kamara, centrocampista dei Rangers. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, la dirigenza bianconero avrebbe messo nel mirino il classe ’95, che al contempo piace anche in Premier League, soprattutto al Leeds di Bielsa e all’Everton di Ancelotti.