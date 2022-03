Dal sito ufficiale della Juventus:



UNDER 18



Capitolo Nazionali Under 18: l’Italia ha convocato Hasa e Maressa, il Belgio Mbangula, la Svezia Rouhi, la Norvegia Solberg e l'Olanda Strijdonck.



UNDER 17



Due i ragazzi convocati: Vinarcik con la Slovacchia, per le sfide contro Grecia, Olanda e Ungheria il 24 e il 27 e il 30, e Huijsen, con l'Olanda per la partita con l'Ungheria il 24 poi, appunto, con la Slovacchia il 27 e con la Grecia il 30.



UNDER 16



Due bianconeri in azzurro anche in Under 16: Pagnucco e Ventre, per la doppia sfida alla Germania, il 26 e il 29