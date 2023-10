In pochi giorni, infatti, il club bianconero affronterà alcuni passaggi scottanti e centrali in questa stagione, ma non solo. Nella settimana del derby - sabato contro il Torino - ecco un'agenda ricchissima di impegni,Nella giornata odierna, infatti, al Collegio Arbitrale della Figc è programma una nuova udienza della causa intentata nei confronti del club bianconero per ottenere i 19,5 milioni lordi relativi alle quattro mensilità (marzo-giugno 2021) cui CR7 rinunciò in epoca Covid. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe garantito a Ronaldo la corresponsione di quegli emolumenti in forma differita, sotto forma di bonus o incentivo all’esodo in caso di cessione e questo risulterebbe anche dagli atti dell’inchiesta della Procura di Torino. Ma il club si dice sereno e ritiene di non avere pendenze.- C'è poi il caso Paul Pogba, da affrontare domani. Il giorno della verità, quello delle contro-analisi che dovranno confermare, o meno, la sua positività al testosterone riscontrata dopo un controllo al termine di Udinese-Juve del 20 agosto scorso. Il passaggio chiave per capire cosa ne sarà di lui e del suo futuro bianconero. Tre possibili scenari: archiviazione, patteggiamento o deferimento, che porterebbe al processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping, per una squalifica che può variare da uno a quattro anni. E da questo dipende totalmente ora la seconda vita juventina di Pogba, anche considerando che la Juve potrebbe risparmiare circa 30 milioni in caso di addio.E anche la vigilia della sfida al Torino non sarà una giornata tranquillissima, anzi. Venerdì è fissata la riunione del Consiglio di amministrazione della Juve, per l’approvazione del bilancio 2022-23, slittata due settimane fa perché una serie di “tecnicismi” avevano richiesto ulteriori approfondimenti. E' atteso ancora un rosso per circa 111 milioni, dimezzato però rispetto ai -239,3 milioni del 2021-22 grazie alla strategia della sostenibilità. E in quella sede di valuterà anche un nuovo aumento di capitale. Tre giorni di fuoco prima di ritrovare il campo, alle 18, sabato, contro il Torino, un altro appuntamento non banale.