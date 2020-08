Una settimana da Dzeko. Quella delle decisioni. Come racconta Tuttosport , la priorità della Juventus è quella di consegnare a Pirlo il centravanti da affrontare a Cristiano Ronaldo. Il numero 9 è stato individuato in Edin Dzeko. Ora serve trovare un accordo con la Roma, che pensa anche a Mandzukic per sostituire il bosniaco. Se il Napoli resiste su Milik, adesso tutte le carte bianconere vanno direzionate verso la Capitale.



GIOVEDI' - In settimana, secondo TS, può arrivare la svolta: giovedì, infatti, la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria e Dzeko avrà un contatto con l'ad Guido Fienga, che potrà così sondare le volontà della punta. I due, dopo il ko in Europa League, non si sono più sentiti e occorre così fare ordine sui progetti futuri. C'è attrazione da parte di Dzeko verso l'ipotesi Juventus, ma non è così scontato il suo arrivo...