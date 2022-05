"Dobbiamo ragionare con il sentimento del dirigente tifoso e quello del dirigente amministratore. Nel primo caso Ivannon si discute, nel secondo dobbiamo valutare le nostre possibilità. Faremo il massimo, ma sono fiducioso, perché entrambi vorremmo continuare il nostro matrimonio. La prossima settimana incontreremo l'entourage, spero si possa arrivare a una conclusione positiva". Ha parlato così Beppenel pre partita di Inter-Sampdoria , sfida che ha chiuso il campionato di Serie A consegnando la vittoria del tricolore al Milan.L'esterno croato classe 1989 è uno dei "pezzi" più pregiati della sessione di mercato ormai alle porte, essendo in scadenza con i nerazzurri in una situazione che lo vede più in bilico che mai.. L'occasione, del resto, è di quelle ghiotte, tanto più per un club come quello bianconero in cerca di rinforzi di esperienza da affiancare ai giovani che costituiranno l'ossatura della squadra degli anni a venire. La Signora è già pronta a offrire a Perisic un, ma al momento è tutto rimandato all'indomani dell'incontro fra Marotta e gli intermediari del giocatore. La prossima settimana, stando alle dichiarazioni del dirigente dell', sarà decisiva.